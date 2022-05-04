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Курортный сезон в Одессе и области под угрозой срыва, - ОВА

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Одесса, Среда 04 мая 2022 13:20
Курортный сезон в Одессе и области под угрозой срыва, - ОВА Фото: пляж в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Курортный сезон в Одессе и области может так и не начаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Сергея Братчука во время телемарафона.

"Курортный сезон, мягко говоря, под угрозой. Это не будет в том понимании, как мы привыкли это понимать и к тому курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан - это, прежде всего", - сказал он.

Подтверждая этот тезис, Братчук рассказал, что буквально во вторник, 3 мая, обезвреживали морскую мину в акватории и уже были такие факты, что мины приносило на одесские пляжи.

"Причем это те мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбрасывали. Они не знают, где они, ну и мы не знаем, где может прибить к берегу", - сказал он.

Как сообщалось, 3 мая вражеский ракетный удар был нанесен по Арцизу Одесской области.

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