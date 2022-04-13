Окупанти обстріляли садибу з серіалу "Свати": відео до та після "руського міра"

Будинок і подвір'я, де знімали серіал "Свати" в Київській області постраждав від дій російського окупанта.

В мережі з'явилося відео, як виглядає садиба зараз, і якою вона була до приходу в Україну "руського міра".

Знаходиться він у селі Горенка Бучанського району і тепер він пошкоджений після атаки росіян.

Сам будинок вцілів, хоча й зазнав пошкоджень. Двір і сад постраждали дещо більше.

На цьому подвір'ї жила серіальна родина Валентини та Івана Будько.

Нагадаємо, що після вторгнення російських військ на територію України, та регулярних бомбардувань постраждав не один зірковий будинок. Ми писали, як виглядають будинки Ілони Гвоздьової, Ігоря Кондратюка, Валерія Харчишина, Юрія Фальоси, Маші Фокіної.