Оккупанты начали обращаться к шаманам, чтобы выжить в Украине (видео)

Один из оккупантов под Харьковом позвонил своей матери и попросил о помощи от знакомой гадалки. Он умолял провести специальный обряд, чтобы его не задело украинским снарядом.

В ответ мать пообещала помочь и напомнила сыну, чтобы для защиты он не забывал класть георгиевскую ленту в карман.

Он же ответил, что не просто ее положил, а полностью обмотался лентами - ничего не помогает, поэтому без обряда - никуда.

"Не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь с нашей земли и сохраните свою жизнь, а останетесь на территории Украины, вас ждет лишь один обряд - погребальный", - заявили в СБУ.

Послушайте ниже аудио перехваченного разговора (начинается с 1-й минуты).