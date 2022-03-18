Окупанти почали звертатися до шаманів, аби вижити в Україні (відео)

Російські військові настільки втратили віру у силу своєї "великої і могучої" армії, що почали звертатися до шаманів і ворожок.
Про це розповіли в СБУ, опублікувавши одну з перехоплених розмов загарбників.
Один з окупантів під Харковом зателефонував своїй матері і попросив про допомогу від знайомої ворожки. Він благав провести спеціальний обряд, щоб його не зачепило українським снарядом.
У відповідь матір пообіцяла допомогти і нагадала синочку, щоб для захисту він не забував класти георгієвську стрічку в кишеню.
Він же відповів, що не просто її поклав, а повністю обмотався стрічками - нічого не допомогає, тому без обряду - нікуди.
"Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся з нашої землі і збережіть своє життя, бо як залишитеся на території України, вас чекає лише один обряд - поховальний", - заявили в СБУ.
Послухайте нижче аудіо перехопленої розмови (починається з 1-ї хвилини).
Раніше ми писали, що насправді означають букви V, Z і X на техніці РФ.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!