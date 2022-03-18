RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали звертатися до шаманів, аби вижити в Україні (відео)

Колаж РБК-Україна: Російські окупанти почали звертатися до шаманів
Автор: Світлана Мащенко

Російські військові настільки втратили віру у силу своєї "великої і могучої" армії, що почали звертатися до шаманів і ворожок.

Про це розповіли в СБУ, опублікувавши одну з перехоплених розмов загарбників.

Один з окупантів під Харковом зателефонував своїй матері і попросив про допомогу від знайомої ворожки. Він благав провести спеціальний обряд, щоб його не зачепило українським снарядом.

У відповідь матір пообіцяла допомогти і нагадала синочку, щоб для захисту він не забував класти георгієвську стрічку в кишеню.

Він же відповів, що не просто її поклав, а повністю обмотався стрічками - нічого не допомогає, тому без обряду - нікуди.

"Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся з нашої землі і збережіть своє життя, бо як залишитеся на території України, вас чекає лише один обряд - поховальний", - заявили в СБУ.

Послухайте нижче аудіо перехопленої розмови (починається з 1-ї хвилини).

Раніше ми писали, що насправді означають букви V, Z і X на техніці РФ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України