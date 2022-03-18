Оккупанты начали обращаться к шаманам, чтобы выжить в Украине (видео)
Российские военные настолько потеряли веру в силу своей "великой и могучей" армии, что начали обращаться к шаманам и гадалкам.
Об этом рассказали в СБУ, опубликовав один из перехваченных разговоров захватчиков.
Один из оккупантов под Харьковом позвонил своей матери и попросил о помощи от знакомой гадалки. Он умолял провести специальный обряд, чтобы его не задело украинским снарядом.
В ответ мать пообещала помочь и напомнила сыну, чтобы для защиты он не забывал класть георгиевскую ленту в карман.
Он же ответил, что не просто ее положил, а полностью обмотался лентами - ничего не помогает, поэтому без обряда - никуда.
"Не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь с нашей земли и сохраните свою жизнь, а останетесь на территории Украины, вас ждет лишь один обряд - погребальный", - заявили в СБУ.
Послушайте ниже аудио перехваченного разговора (начинается с 1-й минуты).
Ранее мы писали, что на самом деле означают буквы V, Z и X на технике РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!