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Оккупанты начали обращаться к шаманам, чтобы выжить в Украине (видео)

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 14:58
Оккупанты начали обращаться к шаманам, чтобы выжить в Украине (видео) Коллаж РБК-Украина: российские оккупанты начали обращаться к шаманам
Автор: Светлана Мащенко

Российские военные настолько потеряли веру в силу своей "великой и могучей" армии, что начали обращаться к шаманам и гадалкам.

Об этом рассказали в СБУ, опубликовав один из перехваченных разговоров захватчиков.

Один из оккупантов под Харьковом позвонил своей матери и попросил о помощи от знакомой гадалки. Он умолял провести специальный обряд, чтобы его не задело украинским снарядом.

В ответ мать пообещала помочь и напомнила сыну, чтобы для защиты он не забывал класть георгиевскую ленту в карман.

Он же ответил, что не просто ее положил, а полностью обмотался лентами - ничего не помогает, поэтому без обряда - никуда.

"Не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь с нашей земли и сохраните свою жизнь, а останетесь на территории Украины, вас ждет лишь один обряд - погребальный", - заявили в СБУ.

Послушайте ниже аудио перехваченного разговора (начинается с 1-й минуты).

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