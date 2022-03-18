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Окупанти почали звертатися до шаманів, аби вижити в Україні (відео)

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П'ятниця 18 березня 2022 14:58
Окупанти почали звертатися до шаманів, аби вижити в Україні (відео) Колаж РБК-Україна: Російські окупанти почали звертатися до шаманів
Автор: Світлана Мащенко

Російські військові настільки втратили віру у силу своєї "великої і могучої" армії, що почали звертатися до шаманів і ворожок.

Про це розповіли в СБУ, опублікувавши одну з перехоплених розмов загарбників.

Один з окупантів під Харковом зателефонував своїй матері і попросив про допомогу від знайомої ворожки. Він благав провести спеціальний обряд, щоб його не зачепило українським снарядом.

У відповідь матір пообіцяла допомогти і нагадала синочку, щоб для захисту він не забував класти георгієвську стрічку в кишеню.

Він же відповів, що не просто її поклав, а повністю обмотався стрічками - нічого не допомогає, тому без обряду - нікуди.

"Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся з нашої землі і збережіть своє життя, бо як залишитеся на території України, вас чекає лише один обряд - поховальний", - заявили в СБУ.

Послухайте нижче аудіо перехопленої розмови (починається з 1-ї хвилини).

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