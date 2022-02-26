Оккупанты не могут отслеживать украинцев по геолокации: вот почему

Российские оккупанты не могут отслеживать украинцев и проводить наводку на цели по включенной геолокации на смартфонах граждан, и отключать функцию не нужно. При этом не следует распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.

Так в ведомстве опровергли предыдущую информацию, которая разошлась в сети, относительно такой вероятности.

"Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки? В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе", - отмечается в сообщении.

Также приводятся объяснения, почему технически противник не может использовать включенную в наших телефонах геолокацию.