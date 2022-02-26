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Оккупанты не могут отслеживать украинцев по геолокации: вот почему

Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не могут отслеживать украинцев и проводить наводку на цели по включенной геолокации на смартфонах граждан, и отключать функцию не нужно. При этом не следует распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.

Об этом вечером 26 февраля заявили в Госспецсвязи.

Так в ведомстве опровергли предыдущую информацию, которая разошлась в сети, относительно такой вероятности.

"Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки? В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе", - отмечается в сообщении.

Также приводятся объяснения, почему технически противник не может использовать включенную в наших телефонах геолокацию.

  • Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть" - вам нужно включать авиарежим.
  • Случайно куда отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего - в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что украинцев просили не делать фото и не снимать видео колонн ВСУ и передвижения наших защитников. В то же время призывали наоборот публиковать снимки войск РФ с указанием времени и геолокации.

Напомним также, волонтеры запустили простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга.

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