Окупанти не можуть відстежувати українців за геолокацією: ось чому

Російські окупанти не можуть відстежувати українців і проводити наводку на цілі по включеній геолокації на смартфонах громадян, і відключати функцію не потрібно. При цьому не слід поширювати в публічний доступ фото і відео з тегами геолокації.
Про це ввечері 26 лютого заявили в Держспецзв'язку.
Так у відомстві спростували попередню інформацію, яка розійшлася мережею, щодо такої ймовірності.
"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі. ", - наголошується в повідомленні.
Також наводяться пояснення, чому технічно противник не може використовувати включену в наших телефонах геолокацію.
Раніше повідомлялося, що українців просили не робити фото і не знімати відео колон ЗСУ і пересування наших захисників. Разом з тим закликали навпаки публікувати знімки військ РФ із зазначенням часу і геолокації.
Нагадаємо також, волонтери запустили простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати один одного.