UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Автор: Анна Киселева

Древний Туманный колокол Херсонеса в скором времени осовременят. Решение об "облагораживании" территории приняли в Москве и даже разработали проект. Однако далеко не все считают идею оккупантов хорошей, так как любое вмешательство в конструкцию памятника архитектуры снимает с объекта этот статус.

Об этом рассказывается в сообществе "Что в Севастополе происходит" в Facebook.

Согласно пояснительной записке, сам колокол демонтируют, почистят и подвесят на новую балку, покрашенную "атмосферной краской" в два слоя и декорированную корабельными заклепками. Колокол оборудуют автоматизированным механизмом приведения в движение языка. Верх колонн, поддерживающих Туманный колокол, разберут и будут собирать заново.

В Крыму оккупанты "реконструируют" достояние Херсонеса (фото: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Пользователи социальных сетей резко высказались касаемо решения оккупантов.

  • Не зря там снимали "Буратино", "Поле чудес", "Страна дураков".
  • Нужно на хорошей аппаратуре срочно все заснять! Чтобы можно было хоть вспомнить как было! А то стадо бабуинов всё равно скоро всё затопчет и перестроит...
  • Тот случай, когда севастопольцам в душу не только наплевали, но и наср*ли. И извиняться за свой французский не буду.
  • А может, заодно уже и колокольню для него построить, с которой он когда-то упал?
  • Надеюсь, что это такой неудачный юмор.

Решение оккупантов раскритиковали в сети (скриншоты: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Напомним, что ранее мы рассказывали о еще одной угрозе для Крымского моста.

До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымоккупантыХерсонес
Читайте также
Из Украины в оккупированный Крым хотели вывезти корабельное оборудование
Россия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
Прогноз погоды