Оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Древний Туманный колокол Херсонеса в скором времени осовременят. Решение об "облагораживании" территории приняли в Москве и даже разработали проект. Однако далеко не все считают идею оккупантов хорошей, так как любое вмешательство в конструкцию памятника архитектуры снимает с объекта этот статус.

Об этом рассказывается в сообществе "Что в Севастополе происходит" в Facebook .

Согласно пояснительной записке, сам колокол демонтируют, почистят и подвесят на новую балку, покрашенную "атмосферной краской" в два слоя и декорированную корабельными заклепками. Колокол оборудуют автоматизированным механизмом приведения в движение языка. Верх колонн, поддерживающих Туманный колокол, разберут и будут собирать заново.

Напомним, что ранее мы рассказывали о еще одной угрозе для Крымского моста.

До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.