Окупанти хочуть "поліпшити" найдавніше скарб Херсонеса: мережа в люті

Древній Туманний дзвін Херсонеса незабаром осучаснять. Рішення про "облагороджування" території прийняли в Москві та навіть розробили проєкт. Однак далеко не всі вважають ідею окупантів хорошою, оскільки будь-яке втручання в конструкцію пам'ятника архітектури знімає з об'єкта цей статус.
Про це розповідається в співтоваристві "Що у Севастополі відбувається" в Facebook.
Згідно з пояснювальною запискою, сам дзвін демонтують, почистять і підвісять на нову балку, пофарбовану "атмосферною фарбою" у два шари та декоровану корабельними заклепками. Дзвін обладнують автоматизованим механізмом приведення в рух язику. Верх колон, що підтримують Туманний дзвін, розберуть і будуть збирати заново.
В Криму окупанти "реконструюють" надбання Херсонеса (фото: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)
Користувачі соціальних мереж різко висловилися стосовно рішення окупантів.
Рішення окупантів розкритикували в мережі (скріншоти: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ще одну загрозу для Кримського мосту.
До цього ми повідомляли, що окупанти в Криму вирішили знищити одне з історичних місць Ялти.