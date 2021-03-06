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Окупанти хочуть "поліпшити" найдавніше скарб Херсонеса: мережа в люті

Автор: Анна Кисельова

Древній Туманний дзвін Херсонеса незабаром осучаснять. Рішення про "облагороджування" території прийняли в Москві та навіть розробили проєкт. Однак далеко не всі вважають ідею окупантів хорошою, оскільки будь-яке втручання в конструкцію пам'ятника архітектури знімає з об'єкта цей статус.

Про це розповідається в співтоваристві "Що у Севастополі відбувається" в Facebook.

Згідно з пояснювальною запискою, сам дзвін демонтують, почистять і підвісять на нову балку, пофарбовану "атмосферною фарбою" у два шари та декоровану корабельними заклепками. Дзвін обладнують автоматизованим механізмом приведення в рух язику. Верх колон, що підтримують Туманний дзвін, розберуть і будуть збирати заново.

В Криму окупанти "реконструюють" надбання Херсонеса (фото: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Користувачі соціальних мереж різко висловилися стосовно рішення окупантів.

  • Не дарма там знімали "Буратіно", "Поле чудес", "Країна дурнів".
  • Потрібно на хорошій апаратурі терміново все зняти! Щоб можна було хоч згадати, як було! А то стадо бабуїнів все одно скоро все затопче і перебудує...
  • Той випадок, коли севастопольцям у душу не тільки наплювали, але і наср*ли. І вибачатися за свою французьку не буду.
  • А може, заодно вже і дзвіницю для нього побудувати, з якої він колись впав?
  • Сподіваюся, що це такий невдалий гумор.

Рішення окупантів розкритикували в мережі (скріншоти: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ще одну загрозу для Кримського мосту.

До цього ми повідомляли, що окупанти в Криму вирішили знищити одне з історичних місць Ялти.

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