Окупанти хочуть "поліпшити" найдавніше скарб Херсонеса: мережа в люті

Древній Туманний дзвін Херсонеса незабаром осучаснять. Рішення про "облагороджування" території прийняли в Москві та навіть розробили проєкт. Однак далеко не всі вважають ідею окупантів хорошою, оскільки будь-яке втручання в конструкцію пам'ятника архітектури знімає з об'єкта цей статус.

Про це розповідається в співтоваристві "Що у Севастополі відбувається" в Facebook .

Згідно з пояснювальною запискою, сам дзвін демонтують, почистять і підвісять на нову балку, пофарбовану "атмосферною фарбою" у два шари та декоровану корабельними заклепками. Дзвін обладнують автоматизованим механізмом приведення в рух язику. Верх колон, що підтримують Туманний дзвін, розберуть і будуть збирати заново.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ще одну загрозу для Кримського мосту.

До цього ми повідомляли, що окупанти в Криму вирішили знищити одне з історичних місць Ялти.