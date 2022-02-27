UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты в форме ограбили отделение Приватбанка под Херсоном и попали на видео

Автор: Светлана Мащенко

Российские военные в форме ворвались в отделение ПриватБанка на Херсонщине и нагло ограбили его.

Об этом сообщил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в Facebook.

По словам Сульжика, инцидент произошел в пгт Верхний Рогачик в отделении банка по адресу вул. Владычанского, 2.

На кадрах видно, что военные в форме выносят сейф из отделения Приватбанка.

Украинцы оставляют едкие комментарии под публикацией

  • Несут просветление…
  • Если кассиры успели выполнить протокол НБУ, то им там будет "кукиш"
  • Твари

Ранее мы писали, что российский военковый сделал селфи-видео, на котором радуется обстрелам из "Градов" Мариуполя.

Также сообщалось, что украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину