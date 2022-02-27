Окупанти у формі пограбували відділення ПриватБанку під Херсоном і потрапили на відео

Російські військові у формі вдерлися до відділення ПриватБанку на Херсонщині і нахабно його пограбували.
Про це повідомив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик у Facebook.
За словами Сульжика, інцидент трапився у смт Верхній Рогачик у відділенні банку за адресою вул. Владичанського, 2.
На кадрах видно, що військові у формі виносять сейф з відділення ПриватБанку.
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Раніше ми писали, що російський військковий зробив селфі-відео, на якому радіє обстрілам з "Градів" Маріуполя.
Також повідомлялося, що українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова".