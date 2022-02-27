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Окупанти у формі пограбували відділення ПриватБанку під Херсоном і потрапили на відео

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Херсонська область, Неділя 27 лютого 2022 10:56
Окупанти у формі пограбували відділення ПриватБанку під Херсоном і потрапили на відео Колаж РБК-Україна: Російські військові пограбували відділення ПриватБанку
Автор: Світлана Мащенко

Російські військові у формі вдерлися до відділення ПриватБанку на Херсонщині і нахабно його пограбували.

Про це повідомив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик у Facebook.

За словами Сульжика, інцидент трапився у смт Верхній Рогачик у відділенні банку за адресою вул. Владичанського, 2.

На кадрах видно, що військові у формі виносять сейф з відділення ПриватБанку.

Українці залишають їдкі коментарі під публікацією

  • Несуть просвітлення…
  • Якщо касири встигли виконати протокол НБУ, то їм там буде "кукіш"
  • Тварюки

Раніше ми писали, що російський військковий зробив селфі-відео, на якому радіє обстрілам з "Градів" Маріуполя.

Також повідомлялося, що українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова".

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