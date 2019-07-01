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Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

STYLERВойна    01.07.2019 - 19:28
Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)
Иллюстративное фото: Боевики на Донбассе (скриншот youtube.com/vice.news)

На Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали ряд боевиков и наемников

На Донбассе военные ВСУ нанесли оккупантам новые потери. В районе проведения ООС были убиты боевики "Л/ДНР", в том числе и иностранный наемник. Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer в своем в Twitter.

Также в сети опубликованы соответствующие фото. 

Отмечается, что некоторые боевики погибли при невыясненных обстоятельствах.

Согласно информации блогера, 30 июня был ликвидирован Роман Русланович Безруков "Беларус" из Гомеля.

 

Фото: twitter.com/666_mancer

На сайте базы "Миротворец" отметили, что этот иностранный наемник использовал также псевдоним "Рома Неопознанный".

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: скрин myrotvorets.center

29 июня был ликвидирован Дмитрий Сергеевич Пархоменко из Шахтерска в Донецкой области.

 

Фото: twitter.com/666_mancer

Предположительно, боевика уничтожили в районе Горловки.

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: скрин myrotvorets.center

Также сообщается, что 28 июня был уничтожен 24-летний Андрей Волк из оккупированного Донецка. 

 

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Как говорится на сайте "Миротворец", с осени 2014 года он воевал в составе НВФ "Оплот", выполнял обязанности картографа-координатора.

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: скрин myrotvorets.center

В тот же день был уничтожен 22-летний Николай Ненашев из Краснодона под захваченным "ЛНРовцами" Луганском. Что стало причиной его смерти - в настоящее время не известно. 

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Как написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Facebook, он воевал против Украины в составе 2 омсбр 2 АК (о).

В базе "Миротворец" говорится, что Ненашев был у боевиков "старшим сержантом" и искал работу наемником в РФ.

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: скрин myrotvorets.center

Также сообщается, что 25-26 июня был ликвидирован боевик Дмитрий Ковалев "Македонец" из оккупированного Луганска.

 

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

На сайте "Миротворец" проинформировали, что речь идет о дезертире с ноября 2014 года (МО, СБУ, МВД Украины), который разыскивался по статье 408 ч.1 Уголовного кодекса. Предатель работал в Старобельском отделе полиции Луганской облатси в ОВД.

Оккупанты на Донбассе понесли значительные потери: подробности (фото)

Фото: скрин myrotvorets.center

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль утром 1 июля. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

Напомним, что на Донбассе украинские военные нанесли оккупантам мощный удар, в результате чего были ликвидированы три огневые точки возле Докучаевска Донецкой области, а боевики понесли серьезные потери.

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