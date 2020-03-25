Оккупанты на Донбассе понесли серьезные потери: что известно

На Донбассе боевики понесли очередные потери - был ликвидирован один оккупнант, еще трое получили ранения. Отмечается, что один из террористов в состоянии наркотического опьянения открыл огонь по своим же.

Также у боевиков зафиксированы потери в технике. Об этом рассказал офицер ВСУ Сергей Нещадим в своем Telegram 25 марта.

"Потери орков составили 4 человека и 1 ед. ВТ: безвозвратные - 1 (4омсбр (во время хирургического вмешательства), санитарные -3 (1-9 омсп (огнестрельное ранение в состоянии наркотического опьянения), 2 - 4 омсбр 2 АК (в результате обстрела). Потери ВВТ: 1 ед. АО типа "Урал" (4 омсбр 2 АК - обстрел)", - говорится в сообщении.

Позже офицер добавил, что по уточненным данным потери противника в течение 23 марта дополнительно составили еще 1 человека.

"Безвозвратные - 1 (2 омсбр 2АК (не боевой, обстоятельства уточняются)", - написал он.

Фото: скриншот поста twitter.com/nevedimka123

По информации Нещадима в его посте за вчера, - потери оккупантов в живой силе за прошлые сутки составили 5 человек.

"Санитарные - 5 (1 - 3 омсбр 1 АК, не боевой, в результате личности неосторожности. 4 - 4 омсбр 2 АК (боевые, минно-взрывные ранения)", - говорится в публикации за 24 марта.

Как сообщалось ранее, 23 марта вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, применив противотанковый ракетный комплекс - в результате обстрелов двое военных ВСУ получили ранения.

Также мы писали о том, что в течение прошлой недели погибли 13 боевиков, ранены и травмированы - 22 человека.