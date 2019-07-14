Оккупанты бегут от обстрела: украинские бойцы нанесли сокрушительный удар (видео)

Украинские бойцы обстреляли оккупантов (фото: коллаж РБК-Украина)

Враги в панике покидают место удара

Украинские бойцы нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе. Шокирующее видео опубликовано на странице "Вернись живым" в социальной сети Facebook.

"Вы когда-нибудь видели панику оккупантов, которые бегут от обстрела? Тогда показываем. Это - автомобиль террористов. И, собственно, сами боевики. А, если быть точными, - командир взвода и командир батальона 11-го мотострелкового полка, который воюет на Востоке против украинской армии. За несколько секунд возле их машины упадет мина. И этих двух спасет только чудо. Надолго ли - это уже риторический вопрос", - указано в посте.

Украинские бойцы нанесли сокрушительный удар (видео: facebook.com/backandalive)

Также отмечается, что еще в 2014 году видеть врага с такого ракурса и в таком качестве не представлялось возможности. Однако современные квадрокоптеры и умение разведчиков делают свое дело.

Напомним, что оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг. Как рассказали бойцы ВСУ в районе проведения ООС в Луганской области, таким образом вероятно противник пытался одурачить военных и ввести их в заблуждение.

Как сообщалось ранее, на днях боевики из запрещенного оружия обстреляли дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео дерзкого преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.

Также мы писали о том, что на Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской области были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. В сети показали видео точных ударов.