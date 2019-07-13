ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)

STYLERВойна    13.07.2019 - 16:23
Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)
Иллюстративное фото: Военный ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе выгадывают новые хитрости

На Донбассе боевики вывесили над своей позицией на три дня украинский флаг. Как рассказали бойцы ВСУ в районе проведения ООС в Луганской области, таким образом вероятно противник пытался одурачить военных и ввести их в заблуждение, передает "24 канал".

Отмечается, что это могло быть очередной уловкой и тактических ходом врага.

Не смотря на продолжающиеся обстрелы со стороны оккупантов, украинские военные все время, пока над вражеским блиндажом реял наш флаг, не открывали огонь в ту сторону. 

"Никто не стрелял, конечно. Как по флагу стрелять по нашему?", - рассказал боец ВСУ из батальона "Донбасс-Украина" Димыч.

В то же время военные не понимают, какой именно был у противника замысел, но флаг висел 3 дня. 

Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)

Фото: скрин

По словам другого военного Матвея, боевики ведут обстрелы из всех видов вооружения, какие у них имеются. Иногда вражеский танк может подъехать очень близко к позициям украинских защитников. В таких случаях бойцы докладывают командованию, после его по технике "работают".

Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)

Фото: скрин

"Слава Богу, он уходит. Но бывает, что вреда наносит... хорошо так", - добавил он.

Также военные рассказали, что следить за перемещением противника им помогают собаки.

Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)

Фото: скрин

"В темное время суток или в условиях плохой видимости, когда идет дождь, пасмурно или туман, они существенно облегчают дежурство, потому что они слышат наименьший шорох, и тогда уже мы обращаем туда внимание более пристально", - сказала боец батальйона "Донбасс-Украина" Ксена.

 Видео: YouTube / 24 канал

Как сообщалось ранее, на днях боевики из запрещенного оружия обстреляли дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео дерзкого преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.

Также мы писали о том, что на Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской облатси были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. В сети показали видео точных ударов.

Добавим, что недавно Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. В сеть попали фото и данные ликвидированных боевиков.

Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ Бойцы Нацгвардии перехватили российский беспилотник на Светлодарской дуге
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассфлаг УкраиныООС
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь