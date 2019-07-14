Окупанти біжать від обстрілу: українські бійці завдали нищівного удару (відео)

Українські бійці обстріляли окупантів (фото: колаж РБК-Україна)

Вороги в паніці покидають місце удару

Українські бійці завдали нищівного удару по позиціях бойовиків на Донбасі. Шокуюче відео опубліковано на сторінці "Повернися живим" в соціальній мережі Facebook.

"Ви коли-небудь бачили паніку окупантів, які тікали від обстрілу? Тоді показуємо. Це - автомобіль терористів. І, власне, самі бойовики. А, якщо бути точними, - командир взводу та командир батальйону 11-го мотострілецького полку, який воює на Сході проти української армії. За кілька секунд біля їх машини впаде міна. І цих двох врятує тільки диво. Чи надовго - це вже риторичне питання", - зазначено в повідомленні.

Українські бійці завдали нищівного удару (відео: facebook.com/backandalive)

Також наголошується, що ще в 2014 році бачити ворога з такого ракурсу і в такій якості не було можливості. Однак сучасні квадрокоптери та вміння розвідників роблять свою справу.

Нагадаємо, що окупанти підняли над своїми позиціями український прапор. Як розповіли бійці ВСУ в районі проведення ОНС в Луганській області, таким чином ймовірно противник намагався обдурити військових і ввести їх в оману.

Як повідомлялося раніше, днями бойовики з забороненої зброї обстріляли будинки мирного населення в зоні ООС неподалік від Мар'їнки. Відео зухвалого злочину на Донбасі виклали самі окупанти.

Також ми писали про те, що на Донбасі воїни ВСУ ліквідували ворожий Дзот та завдали окупантам втрати в живій силі. В результаті точних ударів в районі Хутора Вільне у Луганській області були знищені 3 бойовика, ще 4 отримали поранення. У мережі показали відео точних ударів.