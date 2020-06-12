Через окупантів: Разумков пояснив, навіщо Україні потрібна російська мова

Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

Дмитро Разумков обґрунтував необхідність російської мови в Україні

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував свої слова про необхідність змінити закон про мову. Він пояснив навіщо потрібні квоти для російської мови і як це допоможе повернути окуповані території.

На думку Разумкова, питання мови не має роз'єднувати суспільство.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться. Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - вважає Разумков.

Чиновник також пояснив, чому потрібні квоти для російської мови.

"Я непогано розмовляю українською, і російською, іноді й англійською. Але якщо ми говоримо про певні процеси, то згадаймо позицію наших зарубіжних партнерів. Що про нього сказала Венеціанська комісія? Є багато питань. Але гуманітарні питання повинні об'єднувати суспільство. Ви ніколи його не об'єднайте питаннями економіки або податків. Якщо ми говоримо про повернення тимчасово окупованих територій і людей, які там живуть, то це також один з механізмів комунікації з ними. І якщо ми будемо займати з тих чи інших питань, у тому числі історії, радикальні позиції, то це не додасть нам у переговорах", - підкреслив голова ВР.

Нагадаємо, що раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував власне звільнення.

До цього ми повідомляли, що радник голови ВП Михайло Подоляк прокоментував можливу відставку глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Автор: Киселева Анна