Как оказывать первую помощь на пляже, если потерял сознание: инструкция

В Украине с начала лета на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети. Поэтому медики в очередной раз напомнили о правилах безопасного поведения у водоемов

Об этом рассказал парамедик Ярослав Ус в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Как оказать первую медицинскую помощь

Как рассказал врач, если есть какое-либо нарушение сознания в воде, обязательно надо переворачивать человека на бок и вызвать скорую.

Также далее нужно охладить голову, это могут быть любые холодные компрессы, холодная вода, смоченный одежду. Кроме того, в таком положении необходимо ждать скорую и контролировать, чтобы пациент дышал.

Употребление алкоголя во время жары

Как подчеркнул парамедик, на пляже не бывает "безопасной дозы алкоголя", особенно когда жара.

"Полбутылки пива в жару становятся как 5 бутылок пива, появляется куча смелости, начинаются прыжки с мостов, глупые игры на воде, которые заканчиваются сломанной шеей", - предупредил он.

Как уберечься от жары

Пребывайте как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером.

Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка.