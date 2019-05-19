Окажет влияние на самочувствие: синоптик предостерегла о неприятностях

Иллюстративное фото (pixabay)

Погодные изменения в Украине скажутся на настроении украинцев

Погода в понедельник, 20 мая, не будет особо отличаться от предыдущих дней. Так, на Западе снова пройдут дожди с грозами. Об этом информирует синоптик Наталка Диденко в соцсети Facebook.

Также непогода придет в Винницкую, Житомирскую и местами в Одесскую области. При грозах возможны сильные ливни, усиление ветра, вероятен град. Остальная территория - сухо, солнечно.

На Юге и Востоке ожидается +27 +32 градуса. В Киеве завтра будет без осадков, +25 +27 градусов. Вместе с тем, эксперт предупреждает об ухудшении погодных условий.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Сразу после понедельника погода в большинстве областей Украины ухудшится. 21-22 мая дожди с грозами постепенно распространятся на большую часть территории, температура воздуха снизится. Синоптические изменения могут повлиять на самочувствие, самообладание и настроение. Не поддавайтесь", - отмечает синоптик.

Напомним, что погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет разнообразной в зависимости от регионов.

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