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Оказывается, эту специю надо есть ложками вместо лекарств: просто запейте водой

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Воскресенье 29 мая 2022 15:45
Оказывается, эту специю надо есть ложками вместо лекарств: просто запейте водой Фото: Медик назвала самую полезную специю (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Специи не только делают нашу еду вкуснее, но и помогают сохранить здоровье. Некоторые из них можно даже есть по несколько чайных ложек в день, запивая водой.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Медик говорит, что самой популярной "здоровой пищей" является куркума. В восточных странах этот оранжевый порошок чрезвычайно распространен. Его уже в течение шести тысяч лет любят есть в Индии и Китае.

"Куркума - это еда как лечебного, так и съедобного назначения, которую можно использовать как вкусную пищу, так и как лекарственную "траву" для решения различных проблем со здоровьем", - пишет доктор Гарсиа.

Специя защищает от рака

Медик считает, что есть связь между употреблением куркумы и частотой заболевания раком в Индии, и США - любители специи индейцы болеют онкологией в десять раз реже.

Куркума содержит около 3% куркумина, и лабораторные исследования показали, что куркумин имеет функцию предотвращения рака и ингибирования метастазирования раковых клеток.

"Куркумин - сильное фармакологически активное вещество с противовоспалительным, противоопухолевым, антимутационным, антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным и другими эффектами", - добавила врач.

Специю можно есть ложками вместо лекарств

Медик говорит, что куркума является очень безопасной пищей без побочных эффектов и стоит она недорого.

Способ употребления куркумы очень прост: насыпьте в рот столовую ложку (три чайных) куркумы (примерно 2-3 грамма), затем сделайте глоток горячей воды.

К слову, медик назвала овощ, который защищает от рака.

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