Охрана и строгий контроль: как изменится жизнь президента Зеленского

Согласно результатам выборов президента Украины, лидером на выборах стал Владимир Зеленский.

Как изменится его жизнь после вступления на пост президента? Может ли он сам находиться без охраны? Будет ли охрана следить за ним круглосуточно? Как будет проходить общение с родственниками и друзьями? На эти вопросы в утренней программе радио "Голос Столицы" ответил эксперт по политике Александр Солонтай.

По его словам, жизнь Владимира Зеленского изменится кардинально.

"Жизнь меняется полностью. Жизнь политика и не политика – это две разные вещи, а жизнь политика президента – это еще другая жизнь, чем просто политика. А учитывая, что Зеленский не был политиком, то он "перепрыгнул" еще один уровень. Он одновременно окажется и в новой жизни политика, и в новой жизни президента", - сказал Солонтай в эфире.

Он подчеркнул: независимо от того, кто бы ни стал президентом, он бы все равно почувствовал огромные изменения в своей жизни.

"Теперь даже свое личное время и личное окружение вокруг президента тоже будет контролироваться людьми государства. Нельзя будет говорить, что вот здесь я действую как президент, а вот здесь оставьте меня все в покое, я пошел на прогулку в парк, пошел встречаться с друзьями или поехал на день рождения к своей двоюродной сестры или родной мамы. Здесь абсолютно любой шаг контролируется охраной", - пояснил эксперт по политике.

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, под строгим надзором также будет состояние здоровья президента.

"Состояние здоровья президента важно для выполнения определенных функций для государства. И вообще роль президента у нас бОльшая, чем любого президента в любой другой европейской стране. Поэтому у нас к президенту еще большее внимание, еще большая охрана, еще больший контроль, еще большая опека", - добавил Александр Солонтай.

Кроме того, при таких условиях это очень стрессовая жизнь, пояснил эксперт.

"Например, мы все видели, как Порошенко на глазах седел. Мы с вами помним, что происходило с физическим состоянием, с физическим здоровьем всех других президентов, то можно сразу сказать, что это работа не сладкая", - сказал он.

Ведущий спросил эксперта о том, почему высокая стрессовость – это специфика именно украинского президентства. Ведь мы видим, что Дональд Трамп, Ангела Меркель или Эмануэль Макрон после лет президентства выглядят довольно хорошо, и внешне почти не изменились.

Александр Солонтай объясняет это чрезмерно широкими функциями президента Украины, когда надо решать гораздо больше вопросов, чем решают президенты Европы или США.

Фото: Владимир Зеленский с женой Еленой (РБК-Украина)

"В европейских странах институты государства строились много лет. С одной стороны, они уже там отработались, а с другой – они не имеют там неестественных функций. Поэтому там у тебя как у президента голова не болит кучей разных вещей. А здесь – власть Киева, там главнокомандование, тум – антикоррупционные органы, судебные, там у нас – СБУ, там у нас - взаимодействие с парламентом, своя квота по министрам. Вопросы управления Киевом – где-то двадцатое-тридцатое. Но с точки зрения жизни киевлян очень важно, кто управляет Киевом", - заметил он.

По словам эксперта, нашему президенту, в отличие от любого другого президента в европейской стране, болит голова в том числе за то, кто управляет столицей.

"Но это ненормально, такой функции у президента не должно быть. Таких примеров функций, которых не должно быть у президента, но они есть, десятки. Их вообще не должно быть ни у кого из политиков на национальном уровне. Это должно быть местное самоуправление. Нам от советского союза досталась очень централизованное управляемое государство, поэтому президент на этом посту – это не просто президент", – добавил Александр Солонтай.

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Напомним, ранее мы также писали о том, каким был Зеленский в молодости и публиковали фото Владимира Зеленского еще со времен его участия в КВН.