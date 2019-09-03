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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 04:23
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло
Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Уже известно о пяти погибших

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до пяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

По словам премьер-министра Содружества Хьюберта Минниса, погибли жители на островах Абако.

В Национальном центре по слежению за ураганами США отметили, что сила ветра составляет около 230 км/ч. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, он обрушится на побережье штата Флорида.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах из-за урагана "Дориан" как минимум один человек погиб и еще один пропал без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Напомним, по последним данным, ураган "Дориан" ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган "Дориан" повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов В Южной Каролине готовят к эвакуации из-за урагана свыше 800 тыс. человек
Новости Украины ураганБагамы
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