Охота на детей в соцсетях: как работают "группы смерти" и кто ими управляет

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, такие группы создают люди с ненормальной психикой, а жертвами стают дети, которые не имеют поддержки и понимания родителей.

"Это порезы, которые себе наносили дети, получали указания в социальных сетях, в так называемых суицидальных группах. Что-то как задача "сделай порез на руке, сфотографируй и пришли нам". Кто создает эти группы? Это, как правило, люди с ненормальной психикой, которые хотят самоутвердиться за счет того, что они дают указания через социальные сети неустойчивым, формирующимся личностям. И дети, которые не чувствуют поддержки своих родителей — они находят в соцсети такую суицидальную группу, и они начинают играть в эту игру, где говорят "нанеси себе порез, потом еще один", а затем предлагают ребенку прыгнуть с крыши", - сообщил Геращенко.

Главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка объяснил, что кураторы ищут уязвимых подростков, а потом продают раскрученные аккаунты сторонним лицам. Он продемонстрировал запись с одним из таких кураторов, которая склоняла детей к суициду.

Женщина рассказала, что дети сами находят такие группы, вводят название в поисковике, которое ранее уже слышали или видели. Она раскручивала аккаунт, чтобы получить просмотры и подписчиков. А потом его продавала. Как объяснила куратор, она хотела помочь детям и наладить их общение с родителями. Кому и за какую сумму она продала аккаунт – рассказывать не стала.

"Проанализировав технику, которая была обнаружена у этого ребенка, те тексты, которые она писала другим участникам этих групп, я могу утверждать, что она давала им задание делать порезы. Искать таких же участников, у которых есть проблемы с родителями. Говорила, что, дойдя до последней задачи, они освободятся. Освободятся от тех страданий, которые их ожидают на земле. Я хочу сказать, что участие этих детей в таких подобных группах обусловлена, в первую очередь, отсутствием родительского внимания", - рассказал представитель киберполиции и отметил, что дети сами признаются, что им не хватает внимания родителей.

Как работают кураторы "групп смертей" в социальных сетях