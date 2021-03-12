Полювання на дітей у соцмережах: як працюють "групи смерті" і хто ними керує

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, такі групи створюють люди з ненормальною психікою, а жертвами стають діти, які не мають підтримки та розуміння батьків.

"Це порізи, які завдавали собі діти, отримували вказівки в соціальних мережах, в так званих групах суїцидальних. Щось як завдання "зроби поріз на руці, сфотографуй і прийшли нам". Хто створює ці групи? Це, як правило, люди з ненормальною психікою, які хочуть самоствердитися шляхом того, що вони дають вказівки через соціальні мережі нестійким, формується особистостям. І діти, які не відчувають підтримки своїх батьків — вони знаходять у соцмережі таку суїцидальну групу, і вони починають грати в цю гру, де кажуть "нанеси собі поріз, потім ще один, а потім дитині пропонують стрибнути з даху", - повідомив Геращенко.

Головний інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції Роман Сочка пояснив, що куратори шукають уразливих підлітків, а потім продають розкручені акаунти стороннім особам. Він продемонстрував запис з одним з таких кураторів, яка схиляла дітей до суїциду.

Жінка розповіла, що діти самі знаходять такі групи, вводять назву в пошуковику, яке раніше вже чули чи бачили. Вона розкручувала обліковий запис, щоб отримати перегляди та передплатників. А потім його продавала. Як пояснила куратор, вона хотіла допомогти дітям і налагодити їх спілкування з батьками. Кому і за яку суму вона продала аккаунт – розповідати не стала.

"Проаналізувавши техніку, яка була виявлена у цієї дитини, ті тексти, які вона писала іншим учасникам цих груп, я можу стверджувати, що вона давала їм завдання робити порізи. Шукати таких же учасників, у яких є проблеми з батьками. Казала, що, дійшовши до останньої задачі, вони звільняться. Звільняться від тих страждань, які їх очікують на землі. Я хочу сказати, що участь цих дітей в таких подібних групах зумовлена, в першу чергу, відсутністю батьківської уваги", - розповів представник кіберполіції та зазначив, що діти самі зізнаються, що їм не вистачає уваги батьків.

Як працюють куратори груп смертей" в соціальних мережах