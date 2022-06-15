Охлаждаем дом без кондиционера: простые способы, о которых вы можете не знать

В летнюю жару многие из нас спасаются вентиляторами и кондиционерами. Когда уже слишком жарко, первый - не очень помогает, а второй - не всем доступен. Если вы крутитесь полночи, переворачиваете подушку по несколько раз, чтобы уснуть - эта статья вам поможет.
В ней мы расскажем, как охладить квартиру без кондиционера.
Как пишет Dengarden, существуют такие способы сохранить прохладу в доме без кондиционера:
А теперь все по очереди.
Если у вас есть жалюзи на окнах, не забудьте закрыть их, когда выходите на день. Не допускать попадания прямых солнечных лучей в вашу квартиру - это отличный способ уменьшить входящее тепло.
Повесьте тяжелые темные шторы и закрывайте их днем. Такие шторы предотвращают проникновение солнечного света и ультрафиолетовых лучей в помещение.
Это действенный способ, так как пленка пропускает часть лучей, в комнате остается достаточно света, но температура не поднимается.
Снаружи окно будет выглядеть так, как будто его оклеили фольгой. Внутри же будет видно все, что происходит на улице - просто немного темнее. Видимость будто через солнцезащитные очки.
Если дома есть неиспользуемое белье, можно воспользоваться "мокрым" способом экстренного охлаждения помещения без кондиционера.
Возьмите большой кусок ткани, наберите в таз холодную воду (можно добавить туда льда). Сполосните белье и отожмите. Повесьте эту ткань на окно. Так воздух с улицы будет немного охлаждаться прежде чем попасть в комнату.
Лампочки, особенно лампы накаливания и галогенные, могут генерировать большое количество тепла. Это особенно актуально в небольших комнатах и в квартирах верхнего уровня. Если вам не нужен свет, выключите его.
Компактные люминесцентные и светодиодные лампы производят меньше тепла, чем лампы накаливания, поэтому подумайте о замене старых ламп на эти более современные варианты.
Ваши кухонные приборы, включая посудомоечную машину, духовку, мультиварку и хлебопечку, не являются вашими друзьями в течение лета.
Подумайте об альтернативных способах приготовления пищи для вашей семьи. Например, гречку можно просто запарить, а также нарезать миску салата вместо рагу или варки борщей.
Телевизоры и компьютеры производят большое количество тепла, поэтому лучше отключить их, когда это возможно. Не засыпайте с включенным телевизором или компьютером, поскольку это может повысить температуру в вашей квартире.
Спрячьте простыню в пакет, положите на 15-20 минут в морозильную камеру. Достаньте и расстелите - вы получите время в 30-40 минут, чтобы уснуть с комфортом.
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