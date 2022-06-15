Охолоджуємо дім без кондиціонера: прості способи, про які ви можете не знати

Як пише Dengarden, існують такі способи зберегти прохолоду в домі без кондиціонера:

Тримайте жалюзі та штори закритими протягом дня.

Заклейте вікна на літо сонцезахисною плівкою.

Відчиніть вікна на ніч й повісьте на них вологу тканину.

Вимикайте світло, коли вони не використовуються.

Зведіть до мінімуму використання кухонних приладів.

Вимикайте та відключайте електронні пристрої, коли вони не використовуються.

Охолодіть ваші простирадла в морозильнику.

А тепер все по черзі.

Використовуйте жалюзі та штори

Якщо у вас є жалюзі на вікнах, не забудьте їх закрити, коли виходите на день. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів у вашу квартиру - це чудовий спосіб зменшити вхідне тепло.

Повісьте важкі темні штори і закривайте їх вдень. Такі штори запобігають проникненню сонячного світла та ультрафіолетових променів у приміщення.

Сонцезахисна плівка на вікнах

Це дієвий спосіб, оскільки плівка пропускає частину променів, в кімнаті залишається досить світла, але температура не піднімається.

Зовні вікно буде виглядати так, як ніби його обклеїли фольгою. Всередині ж буде видно все, що відбувається на вулиці - просто трохи темніше. Видимість ніби через сонцезахисні окуляри.

Повісьте вологу тканину на відчинені вікна

Якщо вдома є невикористовувана білизна, можна скористатися "мокрим" способом екстреного охолодження приміщення без кондиціонера.

Візьміть великий шматок тканини, наберіть в таз холодну воду (можна додати туди льоду). Сполосніть білизну й відіжміть. Повісьте цю тканину на вікно. Так повітря з вулиці буде трохи охолоджуватися перш ніж потрапити до кімнати.

Тримайте світло вимкненим

Лампочки, особливо лампи розжарювання та галогенні, можуть генерувати дивовижну кількість тепла. Це особливо актуально в невеликих кімнатах і в квартирах верхнього рівня. Якщо вам не потрібне світло, вимкніть його.

Компактні люмінесцентні та світлодіодні лампи виробляють менше тепла, ніж лампи розжарювання, тому подумайте про заміну старих ламп на ці більш сучасні варіанти.

Уникайте використання кухонних приладів

Ваші кухонні прилади, включаючи посудомийну машину, духовку, мультиварку та хлібопічку, не є вашими друзями протягом літа.

Подумайте про альтернативні способи приготування їжі для вашої родини. Наприклад, гречку, можна просто запарити, а також нарізати миску салату замість рагу чи варіння борщів.

Вимкніть та відключіть електроніку

Телевізори та комп’ютери виробляють велику кількість тепла, тому краще вимкнути їх, коли це можливо. Не засинайте з увімкненим телевізором або комп’ютером, оскільки це може підвищити температуру у вашій квартирі.

Використовуйте холодні простирадла

Сховайте простирадло в пакет, покладіть на 15-20 хвилин в морозильну камеру. Дістаньте й розстеліть - ви отримаєте час в 30-40 хвилин, аби заснути з комфортом.