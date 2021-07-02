Как охладить дом в жару без кондиционера: держите реальные советы

1. Повесить на окна плотные темные шторы или жалюзи. Они будут сдерживать солнечные лучи, которые проникают в помещение и нагревают предметы интерьера. Однако придется их держать закрытыми почти весь день, чтобы сохранить прохладную температуру.

2. Наклеить пленку на окна. Есть специальная солнцезащитная пленка, которую можно приклеить на стекло. Она помогает пережить жаркие дни тем, у кого окна выходят на солнечную сторону. Как вариант – наклеить на окна тонирующую пленку для автомобилей.

3. Правильное проветривание. Лучшее время для проветривания квартиры – ранее утро и поздний вечер. До 8 утра в помещение попадет прохладный воздух, а после 22:00 жара уже спадает. Если есть такая возможность – держите окна открытыми всю ночь. А закрывайте их утром – до наступления жары.

4. Увлажнение воздуха. Можно купить обычный увлажнитель и заливать в него ледяную воду. Можно добавить пару капель лимона. Если нет возможности пользоваться специальным увлажнителем – подойдет и обычный пульверизатор. Распылять нужно ледяную воду в час-полтора.

5. Выключайте всю бытовую технику в доме. Вся бытовая техника, которая включена в розетку – нагревает воздух. Поэтому, отключайте кофеварки, чайники, телевизоры и другую технику, если вы ею не пользуетесь.

6. Замените лампы в доме. Сильнее всего в процессе работы нагреваются лампы накаливания, менее всего – светодиодные. И постарайтесь не включать освещение в квартире без надобности.

7. Отключите полотенцесушитель. Вы удивитесь, но он тоже нагревает воздух в помещении даже когда отключено отопление. Электрический можно просто вынуть из розетки.

8. Включайте вытяжку. Во время приготовления пищи или приема душа – вытяжка уберет часть горячего воздуха и пара из помещения.

9. Вентилятор – тоже выход. Однако его можно улучшить и поставить перед вентилятором бутылки с ледяной водой. Еще можно их немного заморозить – эффект будет лучше.

10. Простыни можно охладить в холодильнике. И потом их можно развесить по комнате – это охладит воздух. Также ими можно укрыться, чтобы уснуть. 10 минут в морозилке простыням будет достаточно.

11. Проводите влажную уборку 2-3 раза в день. Используйте ледяную воду. Это не только охладит воздух в квартире, но и избавит от пыли.

12. Уберите с пола все лишнее. В жару стоит свернуть ковры и освободить пол. Также стоит убрать все пылесборники – фоторамки, статуэтки, сувениры, плюшевые игрушки и подушки.

Важно!

Не забывайте охлаждать свой организм. Пейте воду в необходимом количестве, принимайте прохладный душ и постарайтесь сократить рацион питания. Носите легкую одежду.

Один вариант охлаждения из списка принесет немного пользы, но если выполнять все - то в квартире действительно будет прохладно, даже в сильную жару.