Як охолодити будинок в спеку без кондиціонера: тримайте реальні поради

1. Повісити на вікна щільні темні штори або жалюзі. Вони будуть стримувати сонячні промені, які проникають в приміщення і нагрівають предмети інтер'єру. Однак доведеться їх тримати закритими майже весь день, щоб зберегти прохолодну температуру.

2. Наклеїти плівку на вікна. Є спеціальна сонцезахисна плівка, яку можна приклеїти на скло. Вона допомагає пережити спекотні дні тим, у кого вікна виходять на сонячну сторону. Як варіант - наклеїти на вікна тонувальну плівку для автомобілів.

3. Правильне провітрювання. Кращий час для провітрювання квартири – раніше ранок і пізній вечір. До 8 ранку в приміщення потрапить прохолодне повітря, а після 22:00 спека вже спадає. Якщо є така можливість - тримайте вікна відкритими всю ніч. А закривайте їх вранці - до настання спеки.

4. Зволоження повітря. Можна купити звичайний зволожувач і заливати в нього крижану воду. Можна додати пару крапель лимона. Якщо немає можливості користуватися спеціальним зволожувачем - підійде і звичайний пульверизатор. Розпорошувати потрібно крижану воду в годину-півтори.

5. Вимикайте всю побутову техніку в будинку. Вся побутова техніка, яка включена в розетку - нагріває повітря. Тому, відключайте кавоварки, чайники, телевізори та іншу техніку, якщо ви нею не користуєтеся.

6. Замініть лампи в будинку. Найсильніше в процесі роботи нагріваються лампи розжарювання, найменше - світлодіодні. І постарайтеся не включати освітлення у квартирі без потреби.

7. Вимкніть сушку для рушників. Ви здивуєтеся, але вона теж нагріває повітря в приміщенні навіть коли відключено опалення. Електричну можна просто вийняти з розетки.

8. Включайте витяжку. Під час приготування їжі або приймання душу – витяжка прибере частину гарячого повітря і пари з приміщення.

9. Вентилятор - теж вихід. Однак його можна зробити кращим та поставити перед вентилятором пляшки з крижаною водою. Ще можна їх трохи заморозити - ефект буде краще.

10. Простирадла можна охолодити в холодильнику. І потім їх можна розвісити по кімнаті – це охолодить повітря. Також ними можна накритися, щоб заснути. 10 хвилин в морозилці простирадлам буде достатньо.

11. Проводьте вологе прибирання 2-3 рази на день. Використовуйте крижану воду. Це не тільки охолодить повітря у квартирі, але і позбавить від пилу.

12. Приберіть з підлоги все зайве. У спеку варто згорнути килими та звільнити підлогу. Також варто прибрати всі пилозбірники - фоторамки, статуетки, сувеніри, плюшеві іграшки та подушки.

Важливо!

Не забувайте охолоджувати свій організм. Пийте воду в необхідній кількості, приймайте прохолодний душ і постарайтеся скоротити раціон харчування. Носіть легкий одяг.

Один варіант охолодження зі списку принесе трохи користі, але якщо виконувати все - то у квартирі дійсно буде прохолодно, навіть в сильну спеку.