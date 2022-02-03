Огурцы завалят вас урожаем, если вы их так посадите (видео)

Напомним, что Оптимальное время для посадки семян огурцов в грунт – май месяц, когда начинают преобладать южные и западные ветры, что свидетельствует о минимальной возможности возникновения заморозков. Ориентировочные календарные сроки посадки огурцов семенами в открытый грунт с 5 по 31 мая.

Но. Лучше посадить семена в пластиковые емкости и вырастить рассаду.

В чем состоит секрет

Когда вы сделаете ямку для посадки рассады - добавьте туда крапиву, присыпьте землей и посадите огурец. Соответственно, крапива тут выступает в роли удобрения.

Кстати, подкормка огурцов крапивой может проводиться как в момент роста вегетативной массы, так и в период появления завязей, и когда созревает урожай.

Это естественное удобрение можно встретить повсеместно – не только на садовом участке, но и вдоль лесов – на опушках, в оврагах, вдоль естественных водоемов, по обочинам дорог.