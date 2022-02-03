Огірки завалять вас урожаєм, якщо саджати їх саме так (відео)

Нагадаємо, що оптимальний час для посадки насіння огірків в грунт – травень місяць, коли починають переважати південні і західні вітри, що свідчить про мінімальну можливість виникнення заморозків. Орієнтовні календарні терміни посадки огірків насінням у відкритий грунт з 5 по 31 травня.

Проте. Краще посадити насіння в пластикові ємності і виростити розсаду.

У чому полягає секрет

Коли ви зробите ямку для посадки розсади - додайте туди кропиву, присипте землею і посадіть огірок. Відповідно, кропива тут виступає в ролі добрива.

До речі, підгодівля огірків кропивою може проводитися як в момент зростання вегетативної маси, так і в період появи зав'язей, і коли дозріває урожай.

Це природне добриво можна зустріти повсюдно - не тільки на садовій ділянці, а й уздовж лісів – на узліссях, в ярах, уздовж природних водойм, по узбіччях доріг.