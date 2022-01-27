Этот способ посадки помидоров поможет увеличить урожайность каждого куста в 5-7 раз

Помидоры - очень популярный овощ для выращивания на грядках. При этом культура довольно прихотлива, и при неумелом подходе вас ждут не ведра спелых овощей, а разочарование.

Как сделать так, чтобы каждый куст приносил в разы больше плодов, пишут Belnovosti .

По словам опытных огородников, этот способ хорошо подходит для высокорослых сортов томатов, которые вырастают в высоту до двух метров.

Нужно заранее посадить рассаду, чтобы к моменту высадки в грунт, стебли были переросшими, уже с цветами и крепкими корнями.

Перед посадкой стебель следует очистить от листьев и посадить в землю на глубину 1/3 куста.

В чем секрет такой посадки?

Хитрость заключается в том, что при таком способе зрелые растения будут тратить силы не на рост стебля и корней, а на формирование завязей и плодов.

При этом мощная корневая система позволит растению начать раньше плодоносить.

Интересно, что первые пасынки на кустах также можно прикапывать и выращивать как самостоятельные кусты.

Таким образом из одного куста помидоров получится несколько, с общим мощным корнем.

Однако следует учитывать, что для такого способа пасынкования понадобится очень много места, но и урожайность помидоров будет высока.