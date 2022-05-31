UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Огурцы созреют на 2-3 недели раньше: простые способы "ускорить" урожай

Фото: Как вырастить огурцы быстрее (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы быстрее будут расти благодаря простым "подручным" удобрениям. Специалисты говорят, что начать собирать урожай хрустящих плодов вы сможете на 2-3 недели раньше, если будете следовать некоторым простым советам.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале

Как говорят эксперты многое зависит от стимуляторов роста. При этом не обязательно покупать "спецхимию". Народные способы так же эффективны. Кроме того можно смело сочетать и магазинные удобрения и подручные.

Дрожжи

  • Возьмите теплую воду (не ниже 34 градусов) - 0,5 литра,
  • Сухие дрожжи - 5 г
  • Сахар - 1/2 чайной ложки

Смешайте компоненты, дайте настояться 10 минут и добавьте 5 литров воды.

Неплохо добавить к смеси "Хеллатин калий" (до 20 грн) и настоять смесь еще 4 часа. Поливайте из расчета 0,5 литра на одно растение, но лишь свежим раствором.

Хлеб

Возьмите 0,5 кг черствого хлеба, дрожжей и сорняков, ведро воды. Все совместите и настаивайте двое суток. Перед применением процедите и приступайте к поливу.

Зола

В одном ведре воды (10 л) растворите 20 столовых ложек золы. Такую смесь надо настаивать 1-1,5 недели, периодически перемешивать.

Перед применением процедите и поливайте под корень из расчета 0,5 литра на одно растение.

Ранее мы писали, какой овощ надо посадить рядом с помидорами, чтобы увеличить урожайность.

Также мы писали, что куркуму можно выращивать как комнатное растение, а не только покупать как специю.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород