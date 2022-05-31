Огірки дозріють на 2-3 тижні раніше: прості способи "прискорити" врожай

Як кажуть експерти, багато чого залежить від стимуляторів зростання. При цьому не обов'язково купувати "спецхімію". Народні способи так само ефективні. Крім того можна сміливо поєднувати і магазинні добрива і підручні.

Дріжджі

Візьміть теплу воду (не нижче 34 градусів) - 0,5 літра,

Сухі дріжджі - 5 г

Цукор - 1/2 чайної ложки

Змішайте компоненти, дайте настоятися 10 хвилин і додайте 5 літрів води.

Непогано додати до суміші "Хеллатін Калій" (до 20 грн) і настояти суміш ще 4 години. Поливайте з розрахунку 0,5 літра на одну рослину, але лише свіжим розчином.

Хліб

Візьміть 0,5 кг черствого хліба, дріжджів та бур’янів, відро води. Все поєднайте і настоюйте дві доби. Перед застосуванням процідіть та приступайте до поливу.

Зола

В одному відрі води (10 л) розчиніть 20 столових ложок золи. Таку суміш треба настоювати 1-1,5 тижні, періодично перемішувати.

Перед застосуванням процідіть та поливайте під корінь із розрахунку 0,5 літра на одну рослину.