Огурцы маринованные по-польски по украинскому рецепту: так вы еще не готовили

Маринованные огурцы по-польски закладываются в банку вместе с луком, морковью, корнем петрушки и горчицей. Такая закрутка будет идеальной закуской зимой, а лучше всего для нее подойдут корнишоны.
Рецептом поделилась украинская кулинар Лилия Цвет.
Для маринада на 1 л воды:
Замочите огурцы в холодной воде на два часа. Положите в чистую банку укроп, порезанный кусками лук, кружочки моркови, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист, душистый перец.
Плотно сложите в банку огурцы, лучше всего - корнишоны.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар, уксус. Поставьте кипятиться, залейте горячим маринадом огурцы.
Накройте крышкой и простерилизуйте банку в кипящей воде в течение 10 минут. После стерилизации герметично закройте банку.
Поставьте банку вверх дном и оставьте до остывания. Укутывать не надо!
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