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Огурцы маринованные по-польски по украинскому рецепту: так вы еще не готовили

Скриншот: как замариновать огурцы по-польски
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные огурцы по-польски закладываются в банку вместе с луком, морковью, корнем петрушки и горчицей. Такая закрутка будет идеальной закуской зимой, а лучше всего для нее подойдут корнишоны.

Рецептом поделилась украинская кулинар Лилия Цвет.

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • укроп - 1 соцветие
  • лавровый лист - 1 шт.
  • душистый перец - 5 шт.
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • корень петрушки - 0,5 шт.
  • дижонская горчица - 1 ст. л.
  • огурцы молодые

Для маринада на 1 л воды:

  • соль - 40 г (2 ст. л.)
  • сахар - 100 г (4 ст. л.)
  • уксус - 100 мл

Пошаговое приготовление

Замочите огурцы в холодной воде на два часа. Положите в чистую банку укроп, порезанный кусками лук, кружочки моркови, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист, душистый перец.

Плотно сложите в банку огурцы, лучше всего - корнишоны.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар, уксус. Поставьте кипятиться, залейте горячим маринадом огурцы.

Накройте крышкой и простерилизуйте банку в кипящей воде в течение 10 минут. После стерилизации герметично закройте банку.

Поставьте банку вверх дном и оставьте до остывания. Укутывать не надо!

Ранее мы писали, как замариновать огурцы так, чтобы их можно было есть уже через четыре часа

Также сообщалось, можно ли солить и консервировать с йодированной солью.

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