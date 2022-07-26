Огромные астероиды мчат к Земле: когда максимальное сближение

К Земле на огромной скорости приближаются астероиды крупных размеров - космические глыбы приблизятся к нашей планете на минимальное расстояние в ближайшие дни на этой неделе.
Об этом передали на сайте NASA.
Речь идет о группе астероидов, которым ученые дали названия 2022 ML3, 2022 OY, 2022 OG1, 2016 CZ31 и 2022 NU1.
Размеры первых двух, по данным специалистов, примерно как у автобуса (12 метров) и пассажирского самолета (29 метров). Они пролетают мимо Земли на расстоянии 9,2 миллиона километров и 3,63 миллиона километров соответственно прямо 26 июля.
А вот следующие "каменные космические путешественники", которые будут побольше - как многоэтажка (122 метра) и воздушный лайнер (43 метра) - промчат мимо нашей планеты, приблизившись к нам максимально на 2,8 миллиона километров и 4,71 миллиона километров. Ожидаемая дата - 29 июля.
А 30 июля ожидается пролет еще одного астероида, размером более 280 метров. Глыба сможет приблизиться к Земле лишь на почти 7 миллионов километров.
По данным ученых, скорость полета астероида в 17 раз превышает скорость пули.
Этот космический гигантский камень - один из более чем 29 000 объектов, сближающихся с Землей, которые ученые обнаружили на сегодняшний день, пишет Newsweek.
Некоторые из этих объектов также классифицируются как потенциально опасные на основании их предполагаемого размера и орбиты.
Но, несмотря на название, ни один из потенциально опасных объектов, известных ученым, не имеет шансов столкнуться с Землей в ближайшие 100 лет или около того, отмечает директор CNEOS Пол Ходас.
Напомним, недавно телескоп NASA Hubble показал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.
Добавим также, что несколько дней назад SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink.