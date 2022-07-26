Величезні астероїди мчать до Землі: коли максимальне зближення

Йдеться про групу астероїдів, яким вчені дали назви 2022 ML3, 2022 OY, 2022 OG1, 2016 CZ31 і 2022 NU1.

Розміри перших двох, за даними фахівців, приблизно як в автобуса (12 метрів) і пасажирського літака (29 метрів). Вони пролітають повз Землю на відстані 9,2 мільйона кілометрів і 3,63 мільйона кілометрів відповідно прямо 26 липня.

А ось наступні "кам'яні космічні мандрівники", які будуть побільше - як багатоповерхівка (122 метри) і повітряний лайнер (43 метри) - промчать повз нашу планету, наблизившись до нас максимально на 2,8 мільйона кілометрів і 4,71 мільйона кілометрів. Очікувана дата - 29 липня.

А 30 липня очікується проліт ще одного астероїда, розміром понад 280 метрів. Брила зможе наблизитися до Землі лише на майже 7 мільйонів кілометрів.

За даними науковців, швидкість польоту астероїда в 17 разів перевищує швидкість кулі.

Цей космічний гігантський камінь - один з більш ніж 29 000 об'єктів, що зближуються із Землею, які вчені виявили на сьогодні, пише Newsweek.

Деякі з цих об'єктів також класифікуються як потенційно небезпечні на основі їх передбачуваного розміру та орбіти.

Але, незважаючи на назву, жоден з потенційно небезпечних об'єктів, відомих науковцям, не має шансів зіткнутися з Землею в найближчі 100 років або близько того, зазначає директор CNEOS Пол Ходас.