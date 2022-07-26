Величезні астероїди мчать до Землі: коли максимальне зближення
До Землі на величезній швидкості наближаються астероїди великих розмірів - космічні брили наблизяться до нашої планети на мінімальну відстань найближчими днями на цьому тижні.
Про це передали на сайті NASA.
Йдеться про групу астероїдів, яким вчені дали назви 2022 ML3, 2022 OY, 2022 OG1, 2016 CZ31 і 2022 NU1.
Розміри перших двох, за даними фахівців, приблизно як в автобуса (12 метрів) і пасажирського літака (29 метрів). Вони пролітають повз Землю на відстані 9,2 мільйона кілометрів і 3,63 мільйона кілометрів відповідно прямо 26 липня.
А ось наступні "кам'яні космічні мандрівники", які будуть побільше - як багатоповерхівка (122 метри) і повітряний лайнер (43 метри) - промчать повз нашу планету, наблизившись до нас максимально на 2,8 мільйона кілометрів і 4,71 мільйона кілометрів. Очікувана дата - 29 липня.
А 30 липня очікується проліт ще одного астероїда, розміром понад 280 метрів. Брила зможе наблизитися до Землі лише на майже 7 мільйонів кілометрів.
За даними науковців, швидкість польоту астероїда в 17 разів перевищує швидкість кулі.
Цей космічний гігантський камінь - один з більш ніж 29 000 об'єктів, що зближуються із Землею, які вчені виявили на сьогодні, пише Newsweek.
Деякі з цих об'єктів також класифікуються як потенційно небезпечні на основі їх передбачуваного розміру та орбіти.
Але, незважаючи на назву, жоден з потенційно небезпечних об'єктів, відомих науковцям, не має шансів зіткнутися з Землею в найближчі 100 років або близько того, зазначає директор CNEOS Пол Ходас.
Нагадаємо, нещодавно телескоп NASA Hubble показав нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.
Додамо також, що кілька днів тому SpaceX запустила у космос чергову партію супутників Starlink.