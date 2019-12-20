Ограничат и перекроют: как будет работать транспорт Киева на праздники

Метро Киева во время праздников изменит график работы, некоторые станции закроют. Изменения коснутся также графика движения и маршрутов наземного транспорта, будут перекрыты некоторые улицы. График и транспортные маршруты на Новый год и Рождество - в материале Styler.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января весь общественный транспорт, в том числе и метро будет работать на три часа дольше, чтобы обеспечить максимально комфортное перемещение киевлян и гостей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, в Киевской госадминистрации сообщили, что будет организована перевозка людей маршрутами, проходящими возле станций метро, после прохождения последних поездов метро.

Станция метро Золотые ворота может быть временно закрыта на время праздничных гуляний на Софийской площади. Такие меры могут быть предприняты 24 и 31 декабря, а также 1 и 7 января.

А вот киевский фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

Кроме того, на время празднований в центре столицы будет изменен ряд маршрутов наземного общественного транспорта. Это связано с ограничением дорожного движения на некоторых центральных улицах.