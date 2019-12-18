В Киеве на Новый год продлят работу метро и наземного транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также будут организованы перевозки пассажиров маршрутами, которые проходят возле станций метро

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работу метро и общественного транспорта продлят на 3 часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме этого, организуют перевозки людей маршрутами, которые проходят возле станций метро, после прохождения последних пар поездов метрополитена.

Также отмечается, что 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января могут временно закрыть станцию метро "Золотые ворота" на время празднований на Софиевской площади.

В КГГА добавили, что в ночь с 31 декабря на 1 января фуникулер будет работать круглосуточно, а на время празднований ряд маршрутов общественного транспорта будет изменен.

Напомним, в центре Киева закроют движение автотранспорта из-за новогоднего парада. Ограничения будут действовать 21 декабря с 13:30 до 16:00.

Также РБК-Украина писало, что с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Ранее в Киеве открыли движение по улице Грушевского после акций протеста.