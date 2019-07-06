Ограбление квартиры: как не стать жертвой домушников во время отпусков

Ограбление квартир часто происходит в разгар летних отпусков, когда преступники особо активно работают. В полиции сообщают, что владельцы квартир часто сами провоцируют воров, оставляя намеки на то, что дома никого нет. Об этом сообщают "Вести".

Самый простой способ не показывать, что в квартире никто не живет - это попросить соседей присмотреть за домом, цветами, рыбками и т.д. Если они будут иногда включать свет в вечернее время, то это создаст впечатление, что в квартире кто-то постоянно находится. Этот метод действенен, поскольку перед ограблением злоумышленники следят за квартирой.

Чтобы преступники не захотели ограбить ваше жилье, раздвиньте шторы и роллеты и не оставляйте на балконе сохнущее белье, ведь неснятая стирка может свидетельствовать о том, что хозяев нет дома.

Как не стать жертвой домушников во время отпусков (фото: facebook.com/Behan-Ramsell)

Можно также оставить в квартире работающий фонарик, который будет в вечернее время освещать окно. Воры не будут лезть в квартиру, в которой горит свет.

Стоит отметить, что преступники также пользуются соцсетями, поэтому не стоит в интернете писать на сколько и когда вы покидаете дом. Некоторые любят сразу по приезду выкладывать фото в сети, но лучше это сделать уже дома.

Также можно установить в каждой комнате датчики движения, которые будут срабатывать в случае незаконного проникновения и включать шумную сирену. Такая система защиты обойдется в около 400 гривен.

Как не стать жертвой домушников во время отпусков (фото: pixabay.com)

Эксперты также советуют присмотреться к входной двери. Можно установить дополнительные дверные замки, а также присмотреться нет ли на двери меток, которые оставляют грабители. Если на двери или на стене появится какая-то метка, то ее необходимо сразу же стереть, потому что это может быть знак вора.

Самый надежный способ защитить свое жилье - это установить квартирную сигнализацию. Более бюджетный вариант - установка wi-fi камеры с обзором на вашу дверь. Эта камера поможет самому увидеть, что происходит под дверью из любой точки мира. В случае обнаружения домушников можно попросить соседей вызвать полицию.

Напомним, что мошенники делают замену SIM-карты и снимают деньги с банковских счетов украинцев.

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