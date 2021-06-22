Пограбував дитину: тік-токер Волошин за витівку з iPhone може сісти в тюрьму

Популярний блогер Олександр Волошин, який оскандалився з подарованим iPhone дівчинці , може отримати чималий штраф, або й навіть реальний тюремний строк.

Якими можуть бути наслідки для зіркового тік-токера за його витівку - читайте в нашому матеріалі нижче.

Блогеру за такий "подарунок" загрожує кримінальна відповідальність

Отож, розглянемо деякі юридичні аспекти. Згідно Цивільного кодексу України під час "акції" Волошина відбулося "дарування" (ст. 717).

У п. 4 ст. 719 (Форма договору дарування) йдеться про те, що договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно.

Згідно п. 1 ст. 722 (Прийняття дарунка), право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

"Іншими словами, якщо блогер при матері подарував дитині смартфон, то можна сказати, що відбувся усний договір дарування, мати погодила угоду. А ось далі - цікавіше. Коли Волошин вирвав з рук дівчинки подарований їй ним же iPhone - це уже грабіж, бо право власності на дарунок відбулося, відповідно права на гаджет перейшли до дитини", - розповів нам юрист.

Тож мати дівчинки може спокійно написати заяву в поліцію. І вже у суді блогер муситиме доводити, що не дарував iPhone. Та зробити це буде вкрай важко, адже є свідки і навіть відео…

Хоч би що там було, але з юридичної точки зору, Волошин здійснив грабіж. А це - стаття 186.

Такий вчинок карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Що саме сталося між Волошиним, дівчинкою і її мамою

Популярний TikTok-блогер Олександр Волошин вирішив влаштувати "акцію" в Києві, подарувавши першій людині з вулиці, яка його знає і на нього підписана, новенький iPhone 11 вартістю 20 тисяч гривень. Відповідно, все це записувалося на відео.

Найпалкішою прихильницею Волошина виявилась маленька дівчинка, яка гуляла Києвом разом з мамою. Смартфон дитині вручили "під оплески", однак після вимкнення камер Волошин заявив, що це пранк, розіграш і "айфон" взагалі не справжній. Він почав вимагати подарунок назад, пропонував викупити його за 2 тисячі гривень, а потім взагалі вирвав смартфон з рук дитини.

Відео: TikTok-блогер Олександр Волошин подарував дитині iPhone, а потім забрав

Тепер блогер з мільйонами підписниками став ще більш популярним і не тільки в TikTok. Його акаунти заблокували, дійшло до того, що через погрози він взагвлі не може вийти на вулицю.

Скрін: Блогер Олександр Волошин боїться за свою безпеку