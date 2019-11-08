Ограбил за пять часов почти сотню домов под Киевом: "супервор" попал на камеры

В Белогородке Киевской области на камерах видеонаблюдения был зафиксирован супер-воришка, который умудрился за несколько часов ограбить несколько десятков частных домов. Детали сообщили в сюжете ТСН.

Грабитель успел за несколько часов обойти 85 домов. В некоторых из них хозяева были дома, но он действовал настолько быстро и тихо, что поймать его не удалось. Как рассказали местные жители, они боятся, что вор может вернуться.

"Этот вор лез в каждый дом и здесь находится дом, в который он залез, когда там спали люди. Ему удалось вынести оттуда 20 тысяч гривен. Местных больше всего удивляет наглость, с которой работал вор, поскольку на кадрах записей видеонаблюдения видно, что он действовал размеренно, уверенно и казалось, что никуда не спешил", - говорится в сюжете.

Кроме того, есть предположение, что вор действовал не один и у него был сообщник, так как он с кем-то общался по рации. Кроме домов в Белогородке, грабитель основательно почистил и автомобили, которые стояли во дворах.

"Местные боятся, что он снова может прийти", - добавил корреспондент, который пообщался с жителями Белогородки.

Под Киевом грабитель успел обворовать за пять часов почти сотню домов (Видео: YouTube/ТСН)