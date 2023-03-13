Оголошено переможців премії Оскар 2023: список лауреатів

Хто виграв Оскар 2023

Найкращим фільмом стала картина "Все завжди та водночас".

Найкращими режисерами стали Ден Кван і Деніел Шайнерт, які працювали над фільмом "Все завжди та водночас".

Оскар 2023 за найкращу чоловічу роль вперше у своїй кар'єрі отримав Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".

А кращою актрисою стала Мішель Єо, яка вразила усіх своєю майстерною акторською грою у фільмі "Все завжди та водночас".

Оскар 2023 за найкращу жіночу роль другого плану здобула Джеймі Лі Кертіс, яка зіграла у "Все завжди та водночас".

Нагороду за кращу роль другого плану серед чоловіків отримав Джонатан Ке Кван з картини "Все завжди та водночас".

Кращою повнометражною анімаційною картиною минулого року визнано мультфільм "Піноккіо Гільєрмо дель Торо".

У номінації "Найкращий адаптований сценарій" нагорода дісталася картині "Говорять жінки", знятій на основі однойменного роману канадської письменниці Міріам Тейве.

Ну а кращим саундтреком минулого кіно-року стала пісня Naatu Naatu, яка прозвучала у фільмі "RRR".

Фото з червоної доріжки Оскара 2023

Ми зібрали для вас також яскраві фото з червоної доріжки премії, щоб ви могли відчути себе на найпопулярнішому і найпрестижнішому дійстві у світі кіно.

Мішель Єо (фото: instagram.com/theacademy)

Брендан Фрейзер (фото: instagram.com/theacademy)

Переможці та номінанти премії Оскар 2023 (фото: instagram.com/theacademy)

Скандал на Оскарі 2023

Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального.

У цій же категорії був і фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі.

Під час церемонії нагородження на сцену "Долбі" вийшли дружина Навального та діти.

Разом з тим кіноакадемія так і не дозволила транслювати звернення Володимира Зеленського під час церемонії, мотивуючи це тим, що "не варто політизувати премію"...

Цікаві факти про Оскар 2023

Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.

Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.

Визнаний найкращім іноземним фільмом "На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.

90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.

Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.