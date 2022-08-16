Огневич жестко отреагировала на россиянок, которые перепели ее песню в Крыму: "меня тошнит"

Так, в Крыму две россиянки спели на русском языке песню Огневич.

По словам певицы, россияне, видимо, и не слышали об авторских правах.

"Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух лярв, которые и понятия не имеют о законах и авторские права", - говорится в сообщении.

Также она выразила надежду, что совсем скоро сама исполнит в Крыму свою песню.

"Хотя о чем я пишу, какие права могут быть у граждан РФ. Извините, но меня тошнит. Кстати, "певицы" такие бестолковые, что поют под минус с моим голосом на беках. Стыдно, обидно, но чего еще ожидать от болотян? Крым, надеюсь очень, что вскоре "Зозуля" прозвучит на дне освобождения Крыма во всех волшебных городах полуострова", - прокомментировала звезда.

В комментариях пользователи шокированы от увиденного и пишут, что россияне привыкли похищать чужое, ведь ничего своего сделать не могут.