Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму: "мене нудить"

Так, у Криму дві росіянки заспівали російською мовою пісню Огнєвич.

За словами співачки, росіяни, мабуть, і не чули про авторські права.

"Ісконно русская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права", - йдеться у повідомленні.

Також вона висловила сподівання, що зовсім скоро сама виконає у Криму свою пісню.

"Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян РФ. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму в усіх чарівних містах півострова", - прокоментувала зірка.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що росіяни звикли викрадати чуже, аже нічого свого зробити не можуть.