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Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму: "мене нудить"

Злата Огнєвич поскаржилась на росіянок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Злата Огнєвич жорстоко відреагувала на те, як росіянки переспівали російською мовою її пісню "Зозуля".

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, у Криму дві росіянки заспівали російською мовою пісню Огнєвич.

За словами співачки, росіяни, мабуть, і не чули про авторські права.

"Ісконно русская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права", - йдеться у повідомленні.

Також вона висловила сподівання, що зовсім скоро сама виконає у Криму свою пісню.

"Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян РФ. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму в усіх чарівних містах півострова", - прокоментувала зірка.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що росіяни звикли викрадати чуже, аже нічого свого зробити не можуть.

  • Огидно на це дивитися;
  • Це просто жах;
  • Їм так далеко до нашого виконання;
  • Ганьба, вони абсолютно нічого не можуть створити самі;
  • Щоб так зіпсувати пісню, треба ще постаратися;
  • Таку шикарну пісню спотворити, свого нічого придумати не можуть. Добралися до наших артистів і їх пісень, бісять вже.

Раніше Огнєвіч скаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому.

Також співачка показувала рідкісне фото з сестрою і згадувала їхнє дитинство в Криму.

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Злата Огнєвіч