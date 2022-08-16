Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму: "мене нудить"

Українська співачка Злата Огнєвич жорстоко відреагувала на те, як росіянки переспівали російською мовою її пісню "Зозуля".
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, у Криму дві росіянки заспівали російською мовою пісню Огнєвич.
За словами співачки, росіяни, мабуть, і не чули про авторські права.
"Ісконно русская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права", - йдеться у повідомленні.
Також вона висловила сподівання, що зовсім скоро сама виконає у Криму свою пісню.
"Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян РФ. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму в усіх чарівних містах півострова", - прокоментувала зірка.
У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що росіяни звикли викрадати чуже, аже нічого свого зробити не можуть.
Раніше Огнєвіч скаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому.
Також співачка показувала рідкісне фото з сестрою і згадувала їхнє дитинство в Криму.