Огневая карусель: бойцы ВСУ провели мощные учения против врага (видео)

Украинские военные провели мощные учения на свежем воздухе на Яворовском полигоне. Танки и БМП отрабатывали тактические приемы ведения боев. Об этом сообщается на странице "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

Боевые машины пехоты — не запрещенные минскими договоренностями. Эти машины являются серьезной поддержкой для бойцов на передовой и желанной целью для пророссийских террористов.

"Пехотинцы нарабатывают мастерство поражать противника на максимальной дальности и самим остаться невредимыми. Применяют метод так называемой огневой "карусели", когда машины по очереди выезжают на огневой рубеж и отработав по цели, быстро прячутся в укрытия", - сказано в сообщении.

Учения военных ВСУ (фото:facebook.com/93OMBr)

Под фотографиями украинцы оставляют свои комментарии и делятся своими эмоциями.