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Огневая карусель: бойцы ВСУ провели мощные учения против врага (видео)

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Наши бойцы провели военные учения на Яворовском полигоне

Украинские военные провели мощные учения на свежем воздухе на Яворовском полигоне. Танки и БМП отрабатывали тактические приемы ведения боев. Об этом сообщается на странице "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

Боевые машины пехоты — не запрещенные минскими договоренностями. Эти машины являются серьезной поддержкой для бойцов на передовой и желанной целью для пророссийских террористов.

"Пехотинцы нарабатывают мастерство поражать противника на максимальной дальности и самим остаться невредимыми. Применяют метод так называемой огневой "карусели", когда машины по очереди выезжают на огневой рубеж и отработав по цели, быстро прячутся в укрытия", - сказано в сообщении.

Учения военных ВСУ (фото:facebook.com/93OMBr)

Под фотографиями украинцы оставляют свои комментарии и делятся своими эмоциями.

  • 93 бригада! ви самі найкращі, дякую всім? що ви є! Слава Героям України!!! Смерть окупантам !!!!
  • Всього найкращого у навчаннях. Ви найкращі.
  • Успішних навчань і Перемоги над одвічним ворогом України!
  • Скриншот комментариев (Facebook)
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