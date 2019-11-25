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Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)

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Наші бійці провели військові навчання на Яворівському полігоні

Українські військові провели потужні навчання на свіжому повітрі на Яворівському полігоні. Танки і БМП відпрацьовували тактичні прийоми ведення боїв. Про це повідомляється на сторінці "93-я ОМБр Холодний Яр" у Facebook.

Бойові машини піхоти — не заборонені мінськими домовленостями. Ці машини є серйозною підтримкою для бійців на передовій і бажаною метою для проросійських терористів.

"Піхотинці напрацьовують майстерність вражати супротивника на максимальній дальності і самим залишитися неушкодженими. Застосовують метод так званої вогневої "каруселі", коли машини по черзі виїжджають на вогневий рубіж і відпрацювавши по цілі, швидко ховаються в укриття", - сказано в повідомленні.

Навчання військових ВСУ (фото:facebook.com/93OMBr)

Під фотографіями українці залишають свої коментарі і діляться своїми емоціями.

  • 93 бригада! ви самі найкращі, дякую всім? що ви є! Слава Героям України!!! Смерть окупантам !!!!
  • Всього найкращого у навчаннях. Ви найкращі.
  • Успішних навчань і Перемоги над одвічним ворогом України!
  • Скріншот коментарів (Facebook)
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