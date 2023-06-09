Огірки, вирощені в такий спосіб, гарантовано дадуть удвічі більший врожай

Що відомо про суперспосіб

За словами експерта, вже котрий рік він вирощує тепличні огірки способом не прямої посадки в ґрунт, а "в пакетах". Тобто субстратом заповнюють пакет, висаджують туди огірки.

Щоб довести ефективність способу, дві рослини були висаджені просто в ґрунт, інші - в пакети.

Росли вони поруч в однакових умовах. Розсада була також абсолютно однакова, але різниця просто вражаюча.

Ліворуч огірки в землі, праворуч - в пакеті (скриншот)

Які переваги висадки в пакеті

Огірки в пакеті виросли вищими на 40 сантиметрів, листя удвічі більше, стебло майже удвічі більше, а плоди крупніші.

В якості пакетів використовуються звичайні, з якими ми ходимо в магазин. Їх треба обрізати, щоб було 20 см заввишки і 30 в діаметрі. При цьому дна в пакеті нема, коренева система розвивається і проростає в ґрунт.

Перевага такого вирощування в тому, що волога краще зберігається, а разом з нею і поживні речовини.

Коли стає дуже спекотно, поливати треба не тільки зверху в пакет, а в ґрунт біля пакета, адже коренева система у огірка дуже розлога.